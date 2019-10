Bambini ciechi in visita alla Camera: Fico regala la Costituzione in braille

Mattinata storica alla Camera, dove una rappresentanza di 10 bambini non vedenti, guidata dal campione paralimpico Daniele Cassioli, ha potuto visitare Palazzo Montecitorio insieme al presidente Roberto Fico. Alla delegazione, per la prima volta, è stata donata una copia in braille della Costituzione. Un evento reso possibile dalla Segreteria Particolare del Presidente della Camera e dal suo ufficio Eventi, che in collaborazione con Daniele Cassioli (cieco dalla nascita e 25 volte campione del mondo di sci nautico) e la Onlus Sestero hanno organizzato la visita. I bambini del Centro Regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi hanno avuto la possibilità di visitare la Sala della Lupa, progettata dal Bernini, la Sala Aldo Moro e, per eccezionale concessione del Presidente Fico, di accedere all'aula del Parlamento dove hanno toccato i bellissimi banchi in stile liberty dell'anfiteatro. E' stata inoltre offerta la possibilità di toccare il famoso plastico ligneo di Montecitorio, in modo che la delegazione si facesse un'idea più precisa della forma della struttura. Cassioli, in prima linea con Onlus Sestero per aiutare e stimolare i bambini non vedenti attraverso diverse esperienze motorie ed emotive, nell'occasione ha regalato al Presidente della Camera il suo romanzo autobiografico "Il Vento Contro".