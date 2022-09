Balneari, Garavaglia: "Decreto ad hoc del governo? Non mi risulta"

Non è in arrivo alcun decreto ad hoc del governo sulle concessioni balneari.

Lo ha spiegato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. "Non mi risulta. Visto che lo dovrei fare, è ovvio che non si può procedere ora", ha detto. "Se inspiegabilmente Draghi vuole correre per approvare prima delle elezioni i decreti che riguardano le 30mila spiagge italiane, noi non lo permettiamo perché le spiagge italiane non si svendono", ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.