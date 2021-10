Ansa

Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi per l'elezione dei sindaci di 65 Comuni si attesta al 33,33%, in netto calo quindi rispetto al primo turno, quando alla stessa ora era stata del 39,86%. Dunque aumenta la disaffezione alle urne che si era già registrata alla prima rilevazione dell'affluenza alle 12 (9,73%, contro il 12,18% del primo turno) ed è proseguita alla rilevazione delle 19 (26,71% contro il 31,65% del primo turno).