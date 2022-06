Ballottaggi, Letta auspica "modello Ulivo" per battere i populismi

Tornare a un "modello Ulivo" per il campo largo, andando oltre la classe politica.

Il segretario del Pd, Enrico Letta, fa il punto dopo i ballottaggi: "Nell'anno che abbiamo davanti dobbiamo elaborare un progetto, un nome, un programma e contenuti per una nuova coalizione". E dare un segnale "a quelli che non ce la fanno", altrimenti "arriveranno i gilet gialli italiani". Tra le priorità, sottolinea, c'è l'agenda sociale: lotta alla precarietà, primo impiego per i giovani, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro.