Ballottaggi, chiusi i seggi nei 65 Comuni al voto: al via lo spoglio

Chiusi i seggi per i ballottaggi.

Sono 65 i Comuni (di cui 13 capoluoghi di Provincia) in cui si sceglie il nuovo sindaco, per un numero complessivo di elettori che supera i due milioni. Il dato definitivo dell'affluenza alle ore 19 è del 29,44%, in calo rispetto al primo turno (38,46%). Occhi puntati soprattutto su Verona, Catanzaro e Parma dove si giocano le sfide più importanti che potrebbero influenzare gli equilibri e il peso delle coalizioni in vista delle politiche del 2023.