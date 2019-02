Bagarre alla Camera, Fico: "Ho chiesto di aprire un'istruttoria"

"Tutti i comportamenti in violazione del regolamento sono inaccettabili. Per questo ho chiesto al Collegio dei Questori di aprire un'istruttoria, in base alla quale prenderò quindi una decisione su eventuali sanzioni". Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico commentando i disordini in Aula. "Mi fa piacere aver ricevuto una lettera di scuse da parte del deputato del Pd che ha lanciato dei fascicoli contro la presidenza", ha aggiunto.