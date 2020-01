Azzolina risponde alle accuse: "Né tesi né plagio, solo sciocchezze"

"Non fatevi prendere in giro, non è né una tesi di laurea, né un plagio. Ho sentito tantissime sciocchezze". Lo ha detto Lucia Azzolina, riferendosi all'accusa di aver copiato la tesi di laurea. Il ministro dell'Istruzione ha poi aggiunto: "Non mi stupisce che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis. Non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse".