Calenda: "Azione alle Europee correrà da sola, senza Italia viva"

Alle elezioni Europee "Azione non andrà con Italia viva perché non sarebbe credibile.

E' una esperienza conclusa, lo è nei fatti, verrebbe considerata strumentale dagli elettori", "Azione andrà da sola". Lo ha detto Carlo Calenda agli 'Incontri del Principe' di Viareggio (Lucca) intervistato da Stefano Zurlo. E se Azione resta sotto il 4%? "Azione rimane", ha risposto Calenda che chiude definitivamente a Renzi. "Tu puoi allearti con una persona o un partito con cui condividi contenuti, ma non puoi fare partito insieme se non condividi l'atteggiamento. Io e Renzi abbiamo modi di fare politica diversi. I suoi non li condivido".