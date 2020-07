Autostrade, Salvini: "Di Maio non scarichi sua incompetenza su altri"

"A differenza di altri non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria incompetenza su altri, su Autostrade hanno perso solo tempo e fatto perdere soldi agli italiani. Mai visto un parere legale né un atto su revoca o proroga: il governo si svegli e decida qualcosa, non ha più alibi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, replica al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sul dossier Aspi.