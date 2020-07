Autostrade, famiglia Benetton: "Abbiamo sempre rispettato istituzioni"

La famiglia Benetton "ha sempre rispettato le istituzioni: in passato, quando è stata sollecitata ad entrare in diverse società, come oggi". Lo rivelano fonti vicine agli imprenditori veneti, ricordando gli investimenti in Alitalia, Autostrade e altre società in via di privatizzazione. Proprio sul versante Aspi, il premier Conte ha affermato che il governo "non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare degli interessi privati" dei Benetton.