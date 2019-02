Autonomie, ministro Stefani: "Niente allarmismi, si deve cambiare"

Ogni allarmismo sul tema delle autonomie regionali "è del tutto infondato". A ribadirlo è il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, che si dice "delusa per le ricostruzioni sbagliate ma determinata ad andare avanti". E spiegando di "comprendere i timori per la novità" invita comunque a "non avere paura di cambiare", e garantisce che "non toglieremo niente a nessuno".