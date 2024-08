Autonomia, Zaia: "L'accordo di governo è basato sulla lealtà"

"L'accordo di governo è basato sulla lealtà. Non ho motivo di pensare che qualcuno bocci l'autonomia, il premierato mandando a casa l’esecutivo. Perché se cade l'autonomia cade il governo, se cade il premierato cade il governo". Lo ha detto, intervenendo alla Festa della Lega Romagna a Cervia, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, replicando a chi gli chiedeva un commento sulle presunte titubanze in tema di autonomia di parti della maggioranza. "E' corretto ascoltare le ansie e le preoccupazioni di tutti, ma anche spiegare che la narrazione alla gente spesso è stressata se non artefatta", ha aggiunto.