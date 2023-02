Autonomia, Salvini: "Conviene a tutti e nessuno perde un euro"

L'autonomia "conviene a tutti e nessuno perde un euro".

Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sottolineando che "autonomia significa tagli agli sprechi e burocrazia e dà responsabilità a chi governa. Oggi l'Italia non dà a tutti le stesse opportunità e quindi proviamo a scommettere sugli amministratori locali senza togliere niente e nessuno. L'autonomia non è in vigore e ci sono già italiani di serie A e di serie B".