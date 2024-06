Autonomia, rissa alla Camera: colpito il deputato Donno (M5s), poi esce in carrozzina

Durante la discussione del testo sull'autonomia differenziata, nell'Aula della Camera è scoppiata una rissa tra deputati. Il parlamentare del M5s Leonardo Donno, che aveva provato a portare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, sarebbe stato colpito cadendo poi a terra. Il pentastellato è stato costretto quindi a uscire in carrozzina dopo l'intervento dei soccorritori. Secondo i racconti di diversi parlamentari Donno sarebbe stato colpito in testa da alcuni deputati leghisti, secondo il racconto di testimoni. Nella rissa è risultato colpito anche un assistente parlamentare intervenuto per sedare i deputati.