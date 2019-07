Autonomia, presidente Piemonte Cirio: nostre richieste entro autunno

Entro l'autunno il Piemonte presenterà al governo il dossier aggiornato con le richieste sull'autonomia. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Alberto Cirio, aggiungendo: "Lavoreremo a ritmi serrati, anche le Regioni che ci hanno preceduti in questo iter ci invitano a fare in fretta. Più siamo e più possiamo ottenere risultati". Intanto è stato convocato per giovedì alle 12:30 un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulle soprintendenze culturali.