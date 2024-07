Autonomia, Occhiuto: intese con singole Regioni solo a certe condizioni

Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia e governatore della Calabria, ha parlato dell'applicazione della riforma dell'autonomia differenziata. "Il mio auspicio è che Forza Italia non voti, in Consiglio dei ministri e in Parlamento, alcuna intesa con singole Regioni se prima non saranno interamente finanziati i Livelli essenziali di prestazione", ha detto. Lo stesso discorso vale anche "se non ci sarà la matematica certezza che determinate intese non possano produrre danni al Sud", ha aggiunto.