Autonomia, Calderoli: "Spero in una proposta di legge a gennaio"

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli auspica che dal Consiglio dei ministri possa uscire a gennaio una proposta di legge sull'autonomia differenziata.

Lo ha detto parlando dei suoi progetti ai giornalisti, a cui ha dichiarato: "La mia speranza è che la legge possa uscire dal Cdm con approvazione preliminare e quindi venga mandata in Conferenza unificata e che per gennaio possa essere approvata come proposta di legge, non stiamo parlando di un decreto legge, che dovrà poi essere discussa dal Parlamento".