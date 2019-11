Autonomia, Boccia: ok dalle Regioni, ora testo in Consiglio ministri

"Ok da tutte le Regioni, ora il testo in Cdm". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, al termine della conferenza Stato-Regioni sull'autonomia. Soddisfatto il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere alcuni aggiustamenti. Oltre alla cornice della legge quadro, noi come Regione siamo interessati alla firma dell'intesa. E' fondamentale".