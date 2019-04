Auto di Stato, arrivano 8.280 auto blu e grigie per 168 milioni di euro

In arrivo 7.900 auto grigie, per una spesa prevista pari a 120 milioni di euro. E 380 auto blu, al costo di 48 milioni di euro. Il governo si appresta a spendere poco meno di 170 milioni di euro per rinnovare il parco auto della Pubblica amministrazione. Lo rivelano i bandi della Consip, la centrale acquisti dello Stato. In attesa di polemiche da parte delle opposizioni all'esecutivo Conte, che si è sempre proposto di evitare spese "inutili".

Il bando per il noleggio di 7.900 auto grigie (vetture con o senza autista con una cilindrata inferiore a 1600 cc) è in dirittura d’arrivo, ricorda il Mattino: il termine per la ricezione delle offerte è scaduto proprio in questi giorni. Quello relativo all'acquisto di 380 auto blu (vetture con una cilindrata superiore a 1600 cc) è in stato più avanzato: la procedura dovrebbe chiudersi entro ottobre.



Pubblicato poco prima di Natale, il bando della Consip per il noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente ha un valore complessivo di 120 milioni di euro circa: le offerte presentate prima del 25 marzo ora verranno esaminate dalla commissione giudicatrice. Per l'acquisto delle auto blu è stato preparato invece un bando a parte, pubblicato dalla Consip a ottobre, del valore di poco inferiore ai cinquanta milioni (la spesa è prevista è pari a 48.550.350 euro). In questi anni la guerra alle auto blu avviata da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio ha prodotto risultati importanti.