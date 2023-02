Stop a benzina e diesel, la Lega raccoglie firme contro il divieto europeo

Le auto a benzina e diesel vengono difese dalla Lega.

Il Carroccio, infatti, si mobilita, con una raccolta di firme, contro la decisione europea di vietare la produzione dei motori a combustione più inquinanti dal 2035. Nel corso del fine settimana saranno utilizzati per l'iniziativa centinaia di gazebo in Lombardia e Lazio, già organizzati per celebrare anche la vittoria alle ultime elezioni Regionali.