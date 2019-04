Aumento Iva, Cottarelli: impossibile 23 miliardi da spending review

"Con 5 mesi alla legge di Bilancio, non c'è modo di trovare i 23 miliardi che servono ad evitare aumenti dell'Iva". Lo ha detto l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, commentando la nomina di Laura Castelli e Massimo Garavaglia a commissari straordinari per la revisione della spesa. "Intanto - ha aggiunto l'economista - si potrebbe cominciare a non aumentare le spese, come si è fatto con Reddito di cittadinanza e Quota 100".