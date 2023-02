Stipendi differenziati tra Nord e Sud, Attilio Fontana: "Stabilire incentivi dove la vita è più cara"

"Bisognerebbe creare degli incentivi per certe zone". Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sulla possibilità di differenziare gli stipendi tra Nord e Sud. "Credo che, anche all'interno della stessa regione, si debbano fare delle differenziazioni, come nelle zone di montagna dove bisogna rendere attrattivo un posto di lavoro che magari non lo è. Oppure nelle zone della regione dove ci sono dei costi molti alti".

Fontana parla di incentivi, uno strumento che però "dovrebbe provenire dallo Stato e non dall'apparato regionale". "Gli stipendi, soprattutto per gli insegnanti, sono vergognosamente bassi - dichiara il presidente che si candida alla guida del Centrodestra per un secondo mandato a Palazzo Lombardia - bisognerebbe alzarli a tutti, ma credo comunque che si debbano mantenere delle differenziazioni", conclude.