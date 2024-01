12 gennaio 2024 13:18

Attacchi nello Yemen, Palazzo Chigi: "Non richiesto l'intervento dell'Italia" | Tajani: "Noi informati dagli Usa"

Il ministro degli Esteri: "Avvisati in anticipo ma non possiamo, perché la Costituzione non lo permette, inviare o agire in azioni di guerra senza un dibattito del Parlamento"