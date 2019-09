Attacchi sui social a Bellanova, Zingaretti: "Tutto Pd con lei"

Teresa Bellanova, sottosegretario al Lavoro

Attacchi sui social per Teresa Bellanova. Il ministro dell'Agricoltura, nel giorno del debutto al governo, è stata bersaglio di critiche e ironia sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché Bellanova, con un passato da bracciante e sindacalista, ha la terza media. Dagli attacchi l'hanno difesa molti colleghi Dem ed è intervenuto su Twitter il segretario Zingaretti: "Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd".