Atlantia, Di Maio: "Con ingresso in Alitalia non eviterà revoca Mit"

"Io sono contrario al fatto che, se Atlantia vuole entrare in Alitalia, sia per evitare che la commissione del ministero dei Trasporti gli revochi le concessioni". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che "se ci sono concessionari autostradali che vogliono entrare, non si possono illudere che possano comprarsi il silenzio sul Ponte Morandi".