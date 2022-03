Assente a discorso Zelensky, Petrocelli (M5s): "Non mi dimetto"

"Io non mi dimetto.

Non ho mai fatto né mai farò quello che mi chiede un qualsiasi segretario del Pd". Lo ha scritto su Twitter il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli del M5s rispondendo a Enrico Letta che lo aveva definito "indifendibile" per la scelta di non essere presente alla Camera durante il discorso del presidente ucraino Zelenski. "Le dimissioni sono la conseguenza naturale delle sue parole e dei gesti", aveva aggiunto il leader dei Dem.