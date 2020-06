Assembramenti a Napoli dopo vittoria Coppa Italia, De Luca: oggi rispondo a un somaro geneticamente puro

E' attesa per oggi la presa di posizione ufficiale di Vincenzo De Luca sulle critiche per gli assembramenti a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia della squadra partenopea. Intanto, il governatore campano, via Facebook, mette le mani avanti: "Senza fretta risponderò in modo congruo a un somaro geneticamente puro". Attacchi gli sono arrivati da più parti, anche dal leader della Lega Matteo Salvini.