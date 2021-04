Assemblea M5s, Conte: "Movimento sarà accogliente ma intransigente"

lapresse

Il nuovo Movimento 5 stelle "sarà accogliente ma intransigente: l'inclusione non dovrà mai condurci a negoziare i nostri principi, a scolorire i nostri valori." Lo ha detto Giuseppe Conte all'assemblea degli eletti del Movimento 5 stelle. "Proporrò una carta dei principi e dei valori, in modo che chi vorrà aderire a questa nuova forza politica non abbia dubbi sulla sua identità".