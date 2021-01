Assemblea M5s, 13 parlamentari pongono 7 condizioni per governo

ansa

Un gruppo di 13 parlamentari M5s (tra cui 5 senatori) ha presentato in assemblea un documento in 7 punti chiedendo che venga inserito nel contratto di legislatura per sostenere il prossimo governo. Tra le richieste, il ritorno della didattica in presenza, il No al Mes e ai fondi a prestito del Recovery, il rafforzamento del sistema dei crediti fiscali, la creazione della partita Iva di Cittadinanza e dell'Impresa di cittadinanza, esenti da tasse.