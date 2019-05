Arresti sanità, Umbria, Pd: governatrice Marini confermi dimissioni

"Incassato l'attestato di stima della maggioranza che desiderava, ci aspettiamo che ora Marini confermi le dimissioni, come lei stessa aveva lasciato capire in contatti con i vertici nazionali del Pd". E' quanto trapela dai Dem sul voto in Consiglio regionale dell'Umbria con il quale sono state respinte le dimissioni della governatrice Catiuscia Marini, con il suo stesso voto a favore. Marini è indagata in un'inchiesta sui concorsi nella sanità.