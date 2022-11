Armi Ucraina, Fratoianni: "Dai furbetti uno schiaffo al Parlamento"

Sull'invio di armi all'Ucraina si è espresso Nicola Fratoianni, parlando di "governo dei furbetti".

"C'è un decreto legge con le misure straordinarie per la sanità della Calabria, una proroga per alcune commissioni Aifa, e misure per personale alla Nato. E che fanno? Ci mettono dentro la proroga per altri 12 mesi per le armi all'Ucraina", ha affermato il leader di Sinistra Italiana. "Uno schiaffo in piena regola al Parlamento".