Armi all'Egitto, Conte dà il via libera in Cdm

Il premier Giuseppe Conte ha dato il via libera al dossier relativo alla vendita delle fregate Fremm all'Egitto nel corso del Consiglio dei ministri. Per completare la vendita, ora, manca solo la firma dall'autorità nazionale competente Uama. Il passaggio in Cdm ha assunto un carattere del tutto politico in virtù della sensibilità del dossier che ha scatenato svariate polemiche. Anche la famiglia Regeni si era espressa contro il caso.