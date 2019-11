ArcelorMittal, Salvini: "No a vie legali, il governo trovi una soluzione"

"Se un governo di un Paese come l'Italia pensa di risolvere i problemi delle imprese per vie legali abbiamo persone pericolose ed incapaci al governo". Lo ha detto Matteo Salvini parlando del caso ArcelorMittal. Il leader della Lega ha poi aggiunto che "c'è un presidente del Consiglio che sarebbe pagato per risolvere i problemi non per dire bellamente non so come uscirne".