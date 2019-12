ArcelorMittal, Conte: "Negoziato è prospettiva più concreta"

Per Giuseppe Conte trovare un accordo con ArcelorMittal è ad oggi la strada più percorribile per l'ex Ilva. "Non siamo così sprovveduti, non è che" quando ArcelorMittal ha annunciato la volontà di lasciare Taranto "non ci siamo guardati in giro, ma se ora stiamo negoziando con ArcelorMittal è perché questa è la prospettiva più concreta che abbiamo per assicurare un futuro", ha spiegato infatti il premier.