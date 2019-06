ArcelorMittal chiude Taranto, Di Maio: "Io non accetto ricatti"

"Io non accetto ricatti. Qui la legge è uguale per tutti. Ilva resti aperta, non hanno nulla da temere, le soluzioni si trovano". Lo ha detto, a quanto si apprende, il vicepremier Luigi Di Maio parlando della vicenda Taranto in una riunione con i suoi collaboratori. Ma ArcelorMittal ha ribadito: "L'entrata in vigore del Decreto Crescita non consentirebbe ad alcuna società di gestire l'impianto oltre il 6 settembre".