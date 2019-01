Aquisgrana, la Germania a Conte: "Il trattato non è contro nessuno"

Sul trattato di Aquisgrana, per il quale il premier Giuseppe Conte ha criticato Parigi e Berlino, arriva prontamente una replica dalla Germania. Per il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, "questo contratto non è contro nessuno e che in nessun modo tocca la nostra intensa e forte amicizia con altri partner". E su un possibile effetto nocivo sull'economia italiana, sottolinea: "questa non è l'intenzione dell'intesa, né è contenuta nel testo".