Un uomo che nel pubblico, come nel privato, difficilmente alza i toni. "Non è necessario - spiega -: bisogna essere seri e non promettere ciò che non si può mantenere. E bisogna dare l’esempio. Essere uguali in pubblico e in privato. La fede mi aiuta. Non sono mai stato un sagrestano, ma un boyscout sì. La fede è rassicurante. Non ho paura della morte. La speranza c’è sempre. Anche i miei figli sono credenti". Poi, però, ammette che qualcosa gli fa perdere la pazienza: "La superficialità nel lavoro. Soprattutto quando si è al servizio dei cittadini. Si può inciampare, siamo umani pure noi politici. Ma bisogna far di tutto per non sbagliare".