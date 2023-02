Antonio Tajani: Giorgia Meloni alla Casa Bianca prima dell'estate

Tajani, parlando a margine dei lavori del Consiglio di Sicurezza Onu, ha chiarito che non c'è ancora una data precisa per la visita, ma il viaggio della Meloni a Washington "rafforzerà ancora di più" le relazioni con gli Stati Uniti.

Gli Usa, ha proseguito il ministro al termine dell'incontro con Blinken, "riconoscono l'impegno forte dell'Italia per la difesa del diritto internazionale, questo è emerso chiaramente. E mi pare non ci sia nessun problema, contano i fatti, anche per quanto riguarda il mio partito, che ha sempre votato, senza mai tentennare, a favore dell'Ucraina e contro l'invasione russa. Gli americani sanno leggere le situazioni politiche".