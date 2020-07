Antitrust: segnalazione al governo su criticità nel decreto rilancio

Richiamo dell'Antitrust al governo su alcune criticità nel dl rilancio. Tra queste c'è la deroga al controllo antitrust per operazioni di concentrazione realizzate nel contesto del sostegno pubblico a banche in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità "per garantire la tutela dei 'rilevanti interessi dell'economia nazionale' dovrebbero essere riviste, privilegiando una soluzione che non comporti ingiustificate restrizioni della concorrenza".