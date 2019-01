Antimafia, novità criteri incandidabilità: anche per reati contro Pa

Condanne per reati contro la pubblica amministrazione e reati societari, tutte passate in giudicato. Sono alcune delle nuove restrizioni previste nella bozza del nuovo codice di autoregolamentazione delle candidature che sarà discusso domani dalla Commissione parlamentare Antimafia. Il documento, che definisce i criteri di candidabilità nelle liste in base alla situazione giuridica dei soggetti, segue la linea della norma "spazzacorrotti".