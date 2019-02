Anpi replica a Salvini: foibe fu tragedia, minacce non ci spaventano

L'Anpi replica al vicepremier leghista Matteo Salvini, che aveva accusato i partigiani di negare "le stragi comuniste". "Le foibe sono state una tragedia nazionale che copre un ampissimo arco di tempo e va affrontata senza alcuna ambiguità, contestualizzando i fatti", afferma la presidente dell'associazione nazionale dei partigiani, Carla Nespolo. La risposta arriva "non certo per timore delle minacce" ma per "chiarezza e obiettività storica", sottolinea.