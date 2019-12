Anpi chiede scioglimento di CasaPound: "Atto gravissimo a Trieste"

Alcuni manifesti di CasaPound sono comparsi a Opicina, sul Carso triestino, dove devono essere commemorati 5 antifascisti fucilati nel 1941 e definiti "terroristi" dal gruppo di estrema destra. L'Anpi lo ha definito "un atto gravissimo che riteniamo possa configurarsi come apologia del fascismo". Per questo, in una nota, l'Associazione dei partigiani ha chiesto lo scioglimento di CasaPound.