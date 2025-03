Anm: "Con il ddl intercettazioni difficile la lotta ad alcuni reati"

Il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, si è espresso in merito al ddl intercettazioni approvato nelle scorse ore alla Camera e diventato legge. "Per le intercettazioni su una serie di reati avremo un termine di 45 giorni che potrà essere prorogato con una normativa più restrittiva - ha dichiarato -. È una scelta del governo sicuramente legittima, ma che indubbiamente rende più difficile per certi reati l'accertamento della verità: penso alle rapine, penso alle violenze sessuali o ai maltrattamenti sui minori in ambito familiare".