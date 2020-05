Anm, Caselli: collaborare alla riforma per evitare vendette

"E' necessario che Anm e Csm facciano autocritica in vista di una autoriforma del sistema, offrendo ogni collaborazione agli organi competenti, a partire dal ministro". Lo afferma il pm Gian Carlo Caselli, ex capo della Procura di Torino. "Tutto questo - spiega Caselli - anche per evitare o per giocare d'anticipo rispetto a proposte che potrebbero essere non di riforma, ma di vendetta, da parte di chi non ne ha troppo gradito la sua attività indipendente".