Andrea Romano (Pd) contro sindaco Raggi: "Vergogna, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio"

"Oggi sono due mesi che mio figlio Dario non è piu' con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande". E' lo sfogo su Twitter del deputato Pd Andrea Romano che attacca il sindaco di Roma Virginia Raggi. La risposta di Ama, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e dell'espletamento dei servizi cimiteriali nella Capitale: "Da maggio ci occuperemo delle seconde sepolture".

Sui social monta l'indignazione Migliaia i retweet, come quello del candidato sindaco e leader di Azione Carlo Calenda e i like al tweet, molti i commenti di politici. Il deputato di Iv Luciano Nobili attacca: "Un abbraccio ad Andrea e alle tante famiglie romane che si trovano nella medesima condizione. Dolore che si aggiunge a dolore. Virginia Raggi, non potevi finire cinque anni di disastri più indegnamente di cosi'".

Il segretario del Pd romano Andrea Casu chiede che "si svolga subito il consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni a partire dal @pdnetwork per dare risposta a tutte le romane e i romani in attesa di poter dare degna sepoltura ai propri cari. Una vergogna intollerabile. Non una questione politica, una questione di civiltà". Il sindaco di Firenze Dario Nardella scrive a Romano "Caro Andrea, da padre e da sindaco sono profondamente addolorato e indignato per la storia straziante e di dolore che hai dovuto raccontare sul piccolo Dario. Ti abbraccio fortissimo", mentre molti utenti stanno citando il tweet sotto alcuni post recenti del sindaco di Roma.

"Altro che compleanno. La Roma della Raggi dovrebbe celebrare il suo funerale. E' disumano, oltre ogni possibile comprensione, quanto denunciato su Twitter dal deputato del Pd, Andrea Romano: due mesi senza possibilità di seppellire suo figlio. L'Ama, non è una novità, non risponde sui tempi. E il Comune già più volte sollecitato anche da me sul caos delle cremazioni e tumulazioni, a Roma è rimasto silente. Una vergogna senza eguali!". Così le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega, Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio.

"Il dramma personale di Andrea Romano, al quale va tutta la mia solidarietà per la perdita indicibile subita, dà voce alle tantissime famiglie della Capitale che da mesi, purtroppo, sono in attesa di poter offrire una degna sepoltura ai propri cari" - ha detto la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

La risposta di Ama "Ama è vicina alla famiglia Romano e a tutte le famiglie che in questo periodo hanno perso un proprio parente, un proprio caro. Il giovane figlio della cui prematura scomparsa ha dato notizia il deputato Andrea Romano, è stato cremato il 15 marzo scorso".

"La circolare 818 dell'11 gennaio 2021 del Ministero della Salute relativa alla situazione connessa all'epidemia da Covid-19 e riguardante il settore funebre-cimiteriale - prosegue la nota dell'Ama, dispone che in questa fase emergenziale venga data la priorità alle prime sepolture rinviando operazioni cimiteriali non urgenti. Anche a fronte di oltre 5mila decessi in più da ottobre a oggi e con un numero che resta purtroppo tuttora elevato è ferma volontà di Ama, di intesa con Roma Capitale, di riprendere anche le 'seconde' sepolture (operazioni cimiteriali non urgenti, come la tumulazione dell'urna cineraria di questo caso), a partire dal prossimo mese di maggio" - conclude la nota di Ama.