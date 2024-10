"Ulteriori ipotesi di tagli sul comparto dei Comuni, o comunque di richiesta di contributo per il risanamento della finanza pubblica, diventerebbero estremamente gravosi". Lo ha sottolineato, parlando nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il delegato Anci per la finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Il peso ricadrebbe "soprattutto su enti che hanno già difficoltà e sono già in crisi di vario genere", ha spiegato Canelli.