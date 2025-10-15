Comuni contro governo: "Imposta di soggiorno non può diventare bancomat"

I Comuni sono sul piede di guerra contro il governo che ha approvato una norma che "scarica sui bilanci comunali una spesa che spetta allo Stato". Lo ha affermato il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, aggiungendo: "Esprimiamo la nostra contrarietà in merito alla norma inclusa nel recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri. Pur apprezzando la proroga dei limiti massimi dell'imposta di soggiorno anche per il 2026, ci preoccupa la disposizione che prevede di destinare una quota dell'eventuale gettito aggiuntivo alle coperture delle spese comunali per i minori e l'assistenza agli alunni disabili".