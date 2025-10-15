Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
cosa è successo

Comuni contro governo: "Imposta di soggiorno non può diventare bancomat"

15 Ott 2025 - 18:33
© -afp

© -afp

I Comuni sono sul piede di guerra contro il governo che ha approvato una norma che "scarica sui bilanci comunali una spesa che spetta allo Stato". Lo ha affermato il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, aggiungendo: "Esprimiamo la nostra contrarietà in merito alla norma inclusa nel recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri. Pur apprezzando la proroga dei limiti massimi dell'imposta di soggiorno anche per il 2026, ci preoccupa la disposizione che prevede di destinare una quota dell'eventuale gettito aggiuntivo alle coperture delle spese comunali per i minori e l'assistenza agli alunni disabili".

anci
comuni
gaetano manfredi