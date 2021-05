Amministrative, Manfredi: "Voglio ripartire dalle periferie di Napoli"

Ansa

"Voglio ripartire dalle periferie, non solo quelle geografiche. Dobbiamo ricominciare dai nostri giovani che emigrano, per studiare o per lavorare. E dalle disuguaglianze che frenano il Sud". A grandi linee Gaetano Manfredi spiega il suo progetto per Napoli. Il candidato sindaco di Pd-M5s-LeU spiega di voler "riconnettere la città all'Europa. Parliamo di una grande metropoli che da sempre ha un suo respiro culturale e progettuale internazionale".