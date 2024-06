Amministrative 2024, in Piemonte plebiscito per Cirio: riconfermato presidente

Non solo elezioni europee, in questo fine settimana ci sono state anche elezioni amministrative. La più importante è stata quella relativa alla Regione Piemonte dove viene riconfermato il governatore Alberto Cirio del centrodestra. Le elezioni regionali piemontesi accompagnano la partita per i 3700 sindaci con diverse sfide in otto capoluoghi come Firenze, Bari, Perugia, Pescara, Campobasso, Bergamo, Potenza e Cagliari. I risultati ufficiali arriveranno solo nel pomeriggio di lunedì, perché lo scrutinio iniziera' dalle 14, prima per le Regionali e a seguire per le Comunali. Ma l'attenzione si concentra in modo particolare sul capoluogo toscano e su quello pugliese.