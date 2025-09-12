Caso Almasri, i politici indagati invieranno una memoria alla Giunta

I vertici di governo indagati nell'inchiesta sul caso Almasri non si presenteranno alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, ma invieranno entro il 15 settembre una memoria scritta. I ministri della Giustizia e dell'Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e il sottosegretario Alfredo Mantovano avevano ricevuto l'invito ad essere ascoltati per la prossima settimana in Giunta o, in alternativa, a trasmettere un documento scritto. Gli esponenti di governo hanno quindi optato per le memorie difensive.